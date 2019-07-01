بالوثيقة مجلس الوزراء يمنح الاراضي المحيطة بمطار بغداد لشركة دايكو البريطانية

2019/07/01 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منح مجلس الوزراء استثمار الاراضي حول مطار بغداد وتهجير السكان لشركة ديكو البريطانية ومنحت هيئة الاستثمار الوطنية العام الماضي اجازات استثمارية لستة مشاريع في العراق بقيمة 519 مليون دولار لمستثمرين عرب وأجانب.ومنحت ثلاث اجازات استثمارية بقيمة 205 مليون دولار لشركة دايكو العالمي القابضة (بريطانية الجنسية) لتأهيل وتطوير الأسواق المركزي وتحديدا سوقي المستنصرية المركزي والعدل...

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