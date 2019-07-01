رئيس الجمهورية يبحث مع رئيس ائتلاف دولة القانون الاوضاع الامنية والسياسية في البلاد

2019/07/01 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الاثنين، مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد.

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