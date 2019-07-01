الحكمة يعد لائحة بوزراء “غير أَكفَاء” و لإعلان اسمائهم

2019/07/01 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- كشف النائب عن تيار الحكمة الوطني حسن الجنابي، اليوم الاثنين، عن اعداد لائحة تضم وزراء “غير أكفاء” في الحكومة، مشيراً الى أن أسماءهم ستُعلن تحت قبة مجلس النواب لاحقاً.وقال الجنابي لـ/SNG/،إنه “لا يمكن الكشف عن اسماء الوزراء غير الأكفَاء في الوسائل الإعلامية لأنها ستدخل في اطار التشهير”.وتابع “سيتم الكشف عن الاسماء في ...

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