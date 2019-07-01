12 طائرة أميركية مقاتلة من طراز أف 22 ترسل الى قطر

2019/07/01 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..ارسلت القيادة الامريكية الوسطى ، حوالي 12 طائرة مقاتلة من طراز أف 22 في قطر، وذلك ضمن الحشد العسكري الأميركي في الخليج تحت غطاء ما يسمى بالتصدي (للتهديدات) في المنطقة “.وطبقا لموقع القيادة الامريكية الوسطى والذي تابعته وكالة /ميديا نيوز/ فان “الطائرات نشرت في قاعدة العيديد الجوية “، مضيفة أن ” هذه […]

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