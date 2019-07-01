بريطانيا ترسل 5 قاصرين الى مناطق القتال في العراق وافغانستان

2019/07/01 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أرسلت وزارة الدفاع البريطانية، الاحد ، خمسة قاصرين تبلغ اعمارهم 17 عاما الى مناطق القتال في العراق وافغانستان في خطأ يخرق التزام بريطانيا بالتعهد الصادر من الامم المتحدة بعدم مشاركة الاطفال في الحروب.وذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية في تقرير تابعته/ميديا نيوز/ أنه ” تم ارسال خمسة قاصرين في سن السابعة عشرة ثلاثة […]

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