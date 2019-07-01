الاحتلال الاسرائيلي يعتقل وزير شؤون القدس في فلسطين

2019/07/01 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية، فادي الهدمي، واقتادته إلى مركز تحقيق في سجن المسكوبية في القطاع الغربي من القدس المحتلة.وذكرت مصادر صحافية، إنّ “قوة مشتركة من المخابرات وشرطة الاحتلال اقتحمت منزل الوزير وفتشته قبل أن تصادر أجهزة الهاتف النقالة الخاصة به”.ووصف محافظ القدس، عدنان غيث، […]

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