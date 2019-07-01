2019/07/01 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

دعا جهاز مكافحة الارهاب، منتسبيه من الضباط والمراتب المفسوخة عقودهم منذ تاريخ ١٠ حزيران ٢٠١٤ ، مراجعة الاكاديمية لغرض تسجيل اسمائهم.

وذكر بيان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة الارهاب يدعو منتسبيه المفسوخة عقودهم الى مراجعة اكادميته) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكافحة الارهاب يدعو منتسبيه المفسوخة عقودهم الى مراجعة اكادميته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).