ظريف: لم يعد الاقتصاد الاميركي صاحب كلمة الفصل بالعلاقات الدولية

2019/07/01 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، أن الاقتصاد الاميركي لم يعد صاحب كلمة الفصل بالعلاقات الدولية، وأن ذلك ستكون له تبعات مكلفة لواشنطن على

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