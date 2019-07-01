2019/07/01 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / علي علي… عندما كنا صغارا، كان (استاد سلمان) معلم اللغة العربية ومرشد الصف يزقنا العلم زقا، ويزرع في نفوسنا من القيم أنبلها، ومن المبادئ أسماها، كان يربينا ويعلمنا في نفس الآن والآنية، ومن ضمن مازرعه فينا من تلك المبادئ ان الوحدة تولد القوة والغلبة على عواتي الدهر، وبعكسها التفكك فهو يفضي الى التشرذم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“… ولاتفرقوا آحادا”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“… ولاتفرقوا آحادا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).