2019/07/01 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mWsZBXeV5bI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كاميرا الرشيد تنقل معاناة المواطنين في منطقة المعالف) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كاميرا الرشيد تنقل معاناة المواطنين في منطقة المعالف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).