الجوية يجدد عقد محترفه السوري زاهر ميداني

2019/07/01 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ جددت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، اليوم الاثنين، عقد لاعب فريقها الكروي زاهر ميداني.

وقال النادي في بيان ورد لشفق نيوز ان ادارة نادي القوة الجوية جددت عقد اللاعب المحترف السوري زاهر ميداني للموسم المقبل 2019-2020.

وكان اللاعب السوري زاهر ميداني غاب عن عدة مباريات لفريق القوة الجوية بسبب الاصابة.

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