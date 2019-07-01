ائتلاف علاوي يستبق تمرير الدرجات الخاصة بجملة شروط

2019/07/01 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- طرح ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي، جملة شروط طالب بتنفيذها مقابل التصويت على ملف الدرجات الخاصة في البرلمان العراقي، مشيراً في الوقت نفسه الى أن من بين الشروط مراعاة مبدأ “التوازن” والكفاءة خلال توزيع المناصب بين الكتل.وبحسب قانون موازنة 2019، فانه يتعين انهاء ملف الوكالات والدرجات الخاصة في مدة اقصاها الـ30 من الشهر المنصرم، ...

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