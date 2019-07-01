المرض يبعد لاعب القوة الجوية عن الملاعب لثلاثة أيام

2019/07/01 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… أعلن نادي القوة الجوية، غياب لاعبه كرار نبيل عن مباراة الفريق المقبلة امام نفط الوسط بسبب اصابته بمرض “حمى التيفوئيد”.وذكر النادي في بيان تلقت / المعلومة/ نسخة منه، أن “اللاعب كرار نبيل إلى وعكة صحية، غيبته عن تدريبات الفريق مساء امس الاحد، تحضيراً لمباراة نفط الوسط يوم الاربعاء المقبل والتي ستقام […]

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