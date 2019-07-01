رئيس الوزراء وملك السعودية يبحثان التنسيق المشترك لاستقرار اسعار النفط

2019/07/01 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، مع ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز في اتصال هاتفي، التنسيق المشترك بين البلدين لاستقرار اسعار النفط.وذكر بيان لمكتب رئيس الجمهورية الاعلامي، إن “الطرفين بحثا تطوير العلاقات بين البلدين، وجرى البحث اساسا في تعاون البلدين الشقيقين في مؤتمر اوبك لوزراء النفط والطاقة المنعقد حاليا في فيينا لتنظيم اوضاع السوق النفطية والتنسيق بين البلدين بمايحقق استقرار أسعار النفط خلال الفترة المقبلة”.

واكد الطرفين “حرصهما على تطوير العلاقات المشتركة، وخصوصا ماتم إقراره من اتفاقات خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء الى المملكة العربية السعودية في شهر نيسان الماضي وأهمية حماية أمن البلدين وتوفير ظروف الاستقرار في المنطقة، والتأكيد على التهدئة وتجنيبها خطر الحروب والصراعات”.

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