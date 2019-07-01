“بالوثيقة” الحلبوسي يكلف وزيرين سابقين وبرلمانية كردية لوضع معايير تقييم اداء الوزارات

2019/07/01 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتشكيل لجنة نيابية برئاسة نائبه الاول وعضوية ثلاثة نواب بينهم وزيران سابقان هما محمد اقبال عمر ومحمد شياع السوداني بالاضافة الى عضو النائبة عن الاتحاد الكردستاني فيان صبري عبد الخالق تتولى وضع معايير تقييم اداء الوزارات.

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