مساحة تقدر بـ 40 كيلو مترًا.. شاهد .. أكبر مطار دولي في العالم

2019/07/01 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت شركات طيران صينية بأول رحلات جوية تجريبية عبر مطار بكين داشينج الدولي الجديد الذي يقع فى منطقة داشينج بالعاصمة الصينية بكين، هذا ما جاء في التقرير المصور لقناة الغدالاخبارية.

وأضاف التقرير أن المطار سيبدأ نشاطه الجوي قبل نهاية العام الجاري ومن المتوقع أن يصبح من المطارات الأكثر ازدحامًا، مشيرًا إلى أنه يعد المطار الأكبر مساحة في العالم، فهو يقام على مساحة تقدر بـ 40 كيلو مترًا مربعًا، ويستوعب أكبر عدد من الرحلات في العالم.

وقال قوه يانشي، كبير المهندسين بالمطار للغد، إنه لا يزال لديهم رحتلين تجريبيتين أخرتين قبل بدء تشغيل هذا المطار الضخم بالإضافة إلى ستة تمارين محاكاة واسعة النطاق.

وأضاف التقرير أن المطار مجهز على مستوى عال من التكنولوجيا، ويتكون التصميم الداخلي له من طابيقين للمغادرة وأخرين للوصول، مردفًا أنه تم إنجاز العديد من المشاريع من حوله كالطرق السريعة والسكك الحديدية المحيطة بالمطار، لتسهيل التنقل بين المدن والقرى، بالإضافة إلى قاعدة خطوط الطيران، وفندق، ومركز للنقل الداخلي.

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