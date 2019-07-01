2019/07/01 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة… تشكيل لجنة نيابية للوضع معايير تقييم اداء الوزارات

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