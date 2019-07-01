طهران تهدد بتدمير إسرئيل خلال “نصف ساعة” اذا هاجمتها امريكا

2019/07/01 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور، الاثنين، إنه “سيتم القضاء على إسرائيل خلال نصف ساعة، إذا هاجمت الولايات المتحدة الأمريكية إيران”.وأضاف ذو النور، خلال لقاء مع قناة “العالم” التلفزيونية، أن “ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف الضربة العسكرية الانتقامية على إيران قبلها بـ 10 دقائق […]

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