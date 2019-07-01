أرودغان يخسر حلفاءه في مؤشر على بداية انفراط عقد حزبه

2019/07/01 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقرة – وجه أحمد داود أوغلو، رئيس وزراء تركيا السابق والحليف الوثيق للرئيس رجب طيب أردوغان، انتقادات شديدة لحزب العدالة والتنمية الحاكم

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