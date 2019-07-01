2019/07/01 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ صلاح الدين

كشف النائب السابق مشعان الجبوري، اليوم الاثنين، عن "صفقة" تعيين مدير مفوضية انتخاب...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الجبوري يكشف عن “صفقة“ تعيين مدير مفوضية الانتخابات في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الجبوري يكشف عن “صفقة“ تعيين مدير مفوضية الانتخابات في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).