مزمل الباقر - مليونية 30 يونيو أو المجلس العسكرى الإنقلابي صاغراً ( 1-2 )

2019/07/01 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مزمل_الباقر في البدء لابد من أن أرسل تهنئتي لكل السودانيات والسودانيين الشرفاء اللذين شاركوا في موكب مليونية 30 يونيو.أهنئهم بنجاح موكب الشهداء وبالمقابل أهنئ قوى إعلان الحرية والتغيير بأنهم ما يزالون يملكون سلاح الشوارع التي لا تخون.بالأمس سلكت الزقاق الذي يقع شمال سوق الشجرة ( مول البرلوم حالياً ) وأكملت طريقي حتى انتهيت لجامع شيخ/ مدثر الحجاز ثم انعطفت شرقاً فشمالاً مجدداً لاوقف عربتي في مكا......

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