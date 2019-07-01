المرض يبعد كرار نبيل عن الملاعب لثلاثة أيام

2019/07/01 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي القوة الجوية، غياب لاعبه عن مباراة الفريق المقبلة امام نفط الوسط بسبب اصابته بمرض “حمى التيفوئيد”.

وذكر النادي في بيان صحفي تلقت "العهد نيوز"

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