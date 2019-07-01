نائب مستعبدا تمرير مرشح التربية: جلسة الغد ستخصص للتصويت على تمديد الفصل التشريعي

2019/07/01 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… استبعد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، الاثنين، تمرير مرشح وزارة التربية في جلسة يوم غد الثلاثاء، فيما بين أن الجلسة ستخصص للتصويت على تمديد عمر الفصل التشريعي الثاني.وقال جابر في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “السيرة الذاتية لمرشح التربية لم تصل من رئيس الوزراء إلى مجلس النواب لغاية الآن ومن […]

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