صالح يؤكد ضرورة توطيد العلاقات بين العراق وكوريا الجنوبية

2019/07/01 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، على ضرورة تطوير العلاقات مع كوريا الجنوبية، والاستفادة من الخبرات الكورية في عمليات إعادة الإعمار.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت/ميديا نيوز /نسخة منه، إن ” رئيس الجمهورية استقبل مستشار الرئيس الكوري الجنوبي للشؤون الخارجية هان بيونغ دو والوفد البرلماني المرافق له”.وأضاف، أنه “جرى خلال اللقاء […]

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