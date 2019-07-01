2019/07/01 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ خطوة برس نفت مؤسسة المربد الاعلامية، اليوم الاثنين، اقامة او كسب النائب السابقة حنان الفتلاوي دعوى قضائية ضد الفنان محمد قاسم.وقالت المؤسسة في بيان صحفي اطلعت “خطوة برس” عليه “تنفي مؤسسة المربد الاعلامية تلقيها اشعارا او ابلاغا بشأن “اقامة وكسب” دعوى قضائية تقدمت بها النائبة السابقة حنان الفتلاوي ضد المؤسسة والفنان محمد قاسم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مؤسسة المربد تنفي رفع الفتلاوي دعوى قضائية ضد محمد قاسم وكسبها وكالة خطوة برس.

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