عبد المهدي يبحث ملك السعودية تنسيق استقرار اسعار النفط

2019/07/01 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس بحث رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، مع الملك السعودي، سلمان بن عبدالعزيز، في اتصال هاتفي التعاون بين البلدين والتنسيق لإستقرار اسعار النفط، فيما أكدا حرصهما على تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين.وذكر بيان عن مكتب عبد المهدي، تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان الاخير “بحث مع الملك سلمان بن عبدالعزيز

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