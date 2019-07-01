الغطرسة التركية تهدد باحتدام الصراع الإقليمي على ليبيا

2019/07/01 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتجه الأوضاع في ليبيا نحو المزيد من التعقيد في ظل إصرار تركيا على مواصلة دورها التخريبي في البلاد، من خلال دعم الميليشيات

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