عاجل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يصدر أمراً ديوانياً خاصاً بتنظيم عمل الحشد الشعبي

2019/07/01 | 17:31

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القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يصدر أمراً ديوانياً خاصاً بتنظيم عمل الحشد الشعبي

الأمر الديواني يؤكد على أن تخضع قوات الحشد الشعبي لأوامر القائد العام للقوات المسلحة حصراًللقائد العام للقوات المسلحة الحق في تعيين رئيس هيئة الحشد الشعبيترتبط جميع تشكيلات الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة حصراًيتم التخلي نهائياً عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في المعارك ضد داعشتستبدل تسميات فصائل الحشد الشعبي بتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج، الخ) ويشمل ذلك الحشد العشائري او اية تشكيلات أخرىيحمل أفراد الحشد الشعبي الرتب العسكرية المعمول بها في القوات المسلحةتقطع هذه الوحدات أفرادا وتشكيلات أي ارتباط سياسي أو آمري من التنظيمات السابقة في الحشد الشعبيتحدد معسكرات تجمع قوات الحشد الشعبي تماما كما تحدد بالنسبة لبقية القوات المسلحةتخضع ساحات تواجد الحشد الشعبي لنظام المعركة الذي يتم إقراره وفق سياقات القوات المسلحةتغلق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل من فصائل الحشد الشعبي سواءً في المدن أو خارجهايمنع تواجد أي فصيل مسلح يعمل سراً أو علناً خارج هذه التعليمات ويعتبر خارجاً عن القانون ويلاحق بموجبهتغلق جميع المكاتب الاقتصادية أو السيطرات أو التواجدات أو المصالح المؤسسة خارج الإطار الجديد لعمل وتشكيلات الحشد الشعبييحدد تاريخ 31-7-2019 موعداً نهائياً لتنفيذ الضوابط أعلاهالقائد العام للقوات المسلحة سيتولى إصدار أوامر لاحقة لهيكلة هيئة الحشد الشعبي وتشكيلاته

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