2019/07/01 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر الكاتب فيليب ليماري في التقرير الذي نشرته صحيفة “لوموند دبلوماتيك” الفرنسية، 20 سببا تمنع واشنطن من شن هجوم على طهران، على

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