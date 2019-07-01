التحالف الدولي يستهدف عناصر من تنظيم القاعدة شمال سوريا

2019/07/01 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت – أعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن استهدافه الأحد اجتماعاً لقياديين في تنظيم مرتبط بـ”القاعدة” في شمال غرب سوريا، وأسفرت الضربة، وفق

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