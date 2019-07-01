تدمير أنفاق لداعش في خانقين

2019/07/01 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، تدميره انفاقا لداعش بعملية أمنية في قضاء خانقين التابع لمحافظة ديالى.

وقال موقع الحشد الشعبي في بيان ان "قوة من اللوائين 23 و20 بالحشد الشعبي نفذت عملية أمنية لملاحقة فلول داعش الإرهابية في قرية جميل بيك وقرية علياوة في قضاء خانقين شمال شرق ديالى بناءً على معلومات استخباراتية".

وأوضح أن "العملية حققت الأهداف المرسومة، والتي اسفرت عن تدمير انفاق لداعش".

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