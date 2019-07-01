انتشار امني في البصرة تحسباً لانطلاق تظاهرة

2019/07/01 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني ،الاثنين، بانتشار القوات الأمنية في ساحتي العروسة والزعيم وسط محافظة البصرة، تحسباً لانطلاق تظاهرة.

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