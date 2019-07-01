رسمياً.. القوة الجوية يجدد عقد محترفه السوري لموسم أخر

2019/07/01 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… أعلن نادي القوة الجوية، تجديد عقد محترفه السوري زاهر الميداني لمدة موسم اخر.وذكر النادي في بيان مقتضب تلقت / المعلومة/ نسخة منه، أن “ادارة نادي القوة الجوية، جددت عقد المحترف السوري زاهر ميداني للموسم المقبل”.يذكر أن ميداني يلعب في صفوف القوة الجوية منذ صيف موسم 2016.انتهى/ 25 ل

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