ضبط صهريج محمل بمشروبات كحولية معدة للتهريب الى المحافظات الجنوبية

2019/07/01 | 17:36

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وذكر بيان للمكتب، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" عملية ضبط الصهريج تمت بناءً على ورود معلومات لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية مفادها قيام أحد الأشخاص بتهريب مشروبات كحولية غير مرخصة الى المحافظات الجنوبية بواسطة عجلة حمل {صهريج} نوع فالفو".وأضاف" الأمر الذي دعا مكتب المفتش العام في مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية الى تشكيل مفرزة خاصة تولت جمع المعلومات وتحليلها وتحديد مكان الشحنة وصاحبها، حيث استحصلت المفرزة أمرأً قضائياً بالتحري والضبط، وتمكنت من نصب كمين ومداهمة الكراج الذي يتواجد فيه الصهريج المحمل بالمشروبات وضبطته، والقت القبض على مالكه، الذي اعترف بجريمته ومحاولته تهريب الشحنة الى المحافظات الجنوبية".وتابع ان" المفرزة التفتيشية ضبطت داخل الصهريج 1076 كارتون من المشروبات الكحولية المختلفة تم اخفاؤها داخل الصهريج في أحد كراجات منطقة الرضوانية ببغداد، من أجل تهريبها".وزاد" الى ذلك نظمت المفرزة محضر ضبط ودونت افادة واعتراف حائز الشحنة والصهريج، وسلمته والشحنة المضبوطة الى الجهات المختصة بغية عرضه على القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه".انتهى

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