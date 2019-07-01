2019/07/01 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

دعا نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير الحداد، اليوم الإثنين، وبشكل عاجل ورسمي رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي الى الاسراع بصرف المستحقات المالية للفلاحين في اقليم كوردستان للسنوات (2014-2015-2016-2017-2018)، والايعاز الى الوزارات والجهات المعنية لصرف تلك المستحقات.





وطالب الحداد، بضرورة تعويض العوائل المتضررة جراء موجة السيول والفيضانات التي اجتاحت المحافظات العراقية وبضمنها أقليم كوردستان، والتعويض المادي للفلاحين المتضررين بسبب حرق محاصيلهم الزراعية.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

1

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحداد يدعو عبدالمهدي الى الاسراع بصرف مستحقات الفلاحين وتعويض المتضررين من السيول والحرائق) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحداد يدعو عبدالمهدي الى الاسراع بصرف مستحقات الفلاحين وتعويض المتضررين من السيول والحرائق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).