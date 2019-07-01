صالح والمالكي يبحثان المستجدات السياسية وحسم ملف الادارة بالوكالة

2019/07/01 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

التقى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وبحث معه المستجدات السياسية وحسم ملف ادارة مؤسسات الدولة بالوكالة.

وذكر بيان لمكتب رئيس الجمهورية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى خلال اللقاء بحث الاوضاع الامنية والسياسية في البلاد، والتأكيد على الاسراع في اختيار الشخصيات التي تتميز بالكفاءة والنزاهة لقيادة مؤسسات الدولة، وحسم ملف الادارة بالوكالة وبما يحقق التوازن الوطني”.





وأصاف، “كما تطرق الاجتماع ايضا الى سياسة العراق مع محيطه العربي والإقليمي والدولي وضرورة اقامة علاقات متوازنة وفقا للمصلحة الوطنية العليا”.





واستعرض صالح والمالكي، “المستجدات في المنطقة وموقف العراق من تصاعد الازمة فيها”.

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