2019/07/01 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / نينوى

أعلن مجلس محافظة نينوى، فتح الترشيح لمنصب النائب الفني للمحافظ.

وذكر بيان للمجلس تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بالنظر لخلو منصب النائب الفني للمحافظ، يعلن مجلس محافظة نينوى فتح باب الترشيح لمن يجد في نفسه الكفاءة من أهالي نينوى”.





وتابع انه “يتم تقديم السيرة الذاتية اعتبارا من يوم الاثنين ٢٠١٩/٧/١ ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس ٢٠١٩/٧/٤”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

17

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس نينوى يعلن فتح الترشيح لمنصب النائب الفني للمحافظ) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس نينوى يعلن فتح الترشيح لمنصب النائب الفني للمحافظ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).