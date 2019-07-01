2019/07/01 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثقافة النيابية: المواقع الاباحية لا تقل خطورةً عن داعش ونؤيد غلقها) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الثقافة النيابية: المواقع الاباحية لا تقل خطورةً عن داعش ونؤيد غلقها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).