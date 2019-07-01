2019/07/01 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. مجلس الوزراء يوجه باستمرار عمل المسؤولين بالوكالة رغم انتهاء مدتهم القانونية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. مجلس الوزراء يوجه باستمرار عمل المسؤولين بالوكالة رغم انتهاء مدتهم القانونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).