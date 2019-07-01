مفتشية العدل: الحبس 3 سنوات لموظفة في عقاري الأعظمية

2019/07/01 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المفتش العام لوزارة العدل القاضي بشار أحمد محمد، اليوم الاثنين، إصدار محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية حكماً غيابياً بالحبس الشديد مدة ثلاث سنوات بحق موظفة بمديرية التسجيل العقاري في الأعظمية تسببت بـ"ضرر جسيم" لدائرتها.

وقال محمد في بيان تلقى موقع الغدير، نسخة منه، إن "المدانة أصدرت صورة قيد لعقار تعود ملكيته لوزارة المالية لصالح إحدى المواطنات، ولم تقم بالتحقق من عائديته عن طريق مطابقة الإضبارة مع السجلات العقارية عند إجراء أي تصرف عقاري".وأشار محمد، إلى أن "هذا الإجراء تسبب بضرر جسيم بمصالح الجهة التي تعمل فيها والمتمثل بوضع إشارة عدم التصرف على عقار عائد لوزارة المالية".وأضاف، أن "المحكمة أصدرت قرارها استناداً الى الأدلة المتحصلة في هذه القضية والمتمثلة باعتراف المتهمة، وإفادة الممثل القانوني الذي طلب الشكوى، وقرينة التحقيق الإداري الثابت فيه مقصرية المتهمة، إضافة الى هروبها، وحكمت عليها بالحبس الشديد مدة ثلاث سنوات".انتهى.ص.هـ.ح.

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