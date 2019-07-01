اختراع وجبة غذائية جديدة مشتقة من “الكهرباء والماء”

2019/07/01 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..كشفت شركة «سولار فودز» الفنلندية، والمتخصصة في انتاج المواد الغذاء، عن اختراعها وجبة غذائية مشتقة من الكهرباء، والماء، والهواء، وتشبه دقيق القمح، وينتظر أن تطرح في الأسواق في غضون عامين، كما أن هناك خططاً لبيع ما يزيد على 50 مليون وجبة منها.وأعلنت «سولار فودز» عن خططها لبيع وجبة «الكهرباء والماء والهواء» الغنية […]

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