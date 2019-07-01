2019/07/01 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحدث الان.. بدء عملية تأهيل ملعب فرانسو حريري استعداداً لتضييف بطولة غرب آسيا بكرة القدم بإشراف لجنة من وزارة شباب و الرياضة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/01 | 17:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يحدث الان.. بدء عملية تأهيل ملعب فرانسو حريري استعداداً لتضييف بطولة غرب آسيا بكرة القدم بإشراف لجنة من وزارة شباب و الرياضة) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يحدث الان.. بدء عملية تأهيل ملعب فرانسو حريري استعداداً لتضييف بطولة غرب آسيا بكرة القدم بإشراف لجنة من وزارة شباب و الرياضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).