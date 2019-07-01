عبدالمهدي يبحث هاتفيا مع الملك سلمان تعاون البلدين والتنسيق لإستقرار اسعار النفط

2019/07/01 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]بحث رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مع الملك السعودي، سلمان بن عبدالعزيز، في اتصال هاتفي التعاون بين البلدين والتنسيق لإستقرار اسعار النفط، فيما أكدا حرصهما على تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين.

وذكر بيان عن مكتب عبد المهدي، تلقت وكالة كل العراق الاخبارية [اين] نسخة منه، ان الاخير "بحث مع الملك سلمان بن عبدالعزيز في اتصال هاتفي، اليوم، تطوير العلاقات بين البلدين".واوضح البيان أنه "جرى البحث اساسا في تعاون البلدين الشقيقين في مؤتمر اوبك لوزراء النفط والطاقة المنعقد حاليا في فيينا لتنظيم اوضاع السوق النفطية والتنسيق بين البلدين بمايحقق استقرار أسعار النفط خلال الفترة المقبلة".واضاف البيان، ان "الجانبين، اكدا حرصهما على تطوير العلاقات المشتركة، وخصوصا ماتم إقراره من اتفاقات خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء الى المملكة العربية السعودية في شهر نيسان الماضي وأهمية حماية أمن البلدين وتوفير ظروف الاستقرار في المنطقة، والتأكيد على التهدئة وتجنيبها خطر الحروب والصراعات".

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