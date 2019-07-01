2019/07/01 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقـَّى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم اتصالاً هاتفـيّاً من نظيره الهولنديّ ستيف بلوك، بحثا خلاله العلاقات الثنائيَّة، وسُبُل تعزيزها بما يخدم طموح، وتطلعات الشعبين الصديقين.وأكد الوزير أهمِّية تقديم المزيد من الدعم إلى العراق في مرحلة إعادة الإعمار عبر نقل الخبرات، والدخول إلى سوق الاستثمار؛ وذلك لتوافر فرص خصبة للشركات الهولنديّة في بغداد، علاوة على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجيَّة يؤكد أهمِّية تقديم المزيد من الدعم إلى العراق في مرحلة إعادة الإعمار) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجيَّة يؤكد أهمِّية تقديم المزيد من الدعم إلى العراق في مرحلة إعادة الإعمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).