2019/07/01 | 17:47

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الأخبار المحلية

الأثنين 1 يوليو 2019 | 05:41 مساءً | عدد القراءات : 6

الرصد الزلزالي يسجل وقوع هزة أرضية بقوة ٣،٢ درجة في ديالى

بغداد/..



سجلت مراصد الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية ظهر اليوم الاثنين، في الساعة ١٢:١٦:٠٨ حسب التوقيت المحلي لمدينة بعقوبة.

ونقلت وزارة النقل في بيان، تلقته، "عين العراق نيوز"، عن الهيأة القول ان" الهزة وقعت في ناحية دلي عباس ، بعقوبه/ديالى وان قوتها بلغت ٣،٢ درجة على مقياس رختر"، مؤكدة ان "المواطنين قد شعروا بها شعور خفيف".

واشارت الى انه" لم ترد انباء عن حصول أضرار"، لافتا الى انه" على المواطنين اخذ الحيط والحذر والابتعاد عن الاشاعات والاخبار الكاذبة، والتزام بالوصايا الزلزالية".

يذكر ان العراق قد تأثر مؤخرا بعدد من الهزات الارضية خصوصا في الجانب الشرقي منه على طول الحدود الشرقية مع الصفيحة العربية.انتهى3

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