الداخلية تضبط معملا يصنع سجائر KENT مغشوشة في بغداد

2019/07/01 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت مفتشية وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، ضبط معمل لتصنيع السجائر المغشوشة من نوع “KENT” في العاصمة بغداد.وقالت المفتشية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “مفرزة مشتركة من مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية وجهاز المخابرات الوطني، تمكنت من ضبط أحد أكبر مصانع الغش في البلاد متخصص بتصنيع سكائر ماركةKENT وبيعها

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