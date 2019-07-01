2019/07/01 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، أن مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب تجاوز الحد الأقصى المسموح به بموجب اتفاقها مع القوى العالمية.وقالت الوكالة إن مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب بلغ 205.0 كغم، مشيرة إلى أن الحد الأقصى للصفقة يمثل 202.8 كغم.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تجاوزت الحد المسموح به للاتفاق النووي لتخصيب اليورانيوم) نشر أولاً على موقع (صحيفة العراق الالكترونية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تجاوزت الحد المسموح به للاتفاق النووي لتخصيب اليورانيوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صحيفة العراق الالكترونية).