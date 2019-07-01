محافظ بغداد يؤكد ضرورة إنجاز معاملة المواطن الرسمية بالسرعة الممكنة

2019/07/01 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ بغداد فلاح الجزائري، اليوم الأثنين، ضرورة الارتقاء بالعمل وإحداث ثورة في التعامل مع المواطن وإنجاز معاملته بالسرعة الممكنة.

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