النقل تسجل هزة أرضية بقوة ٣،٢ درجة في ناحية دلي عباس بمحافظة ديالى

2019/07/01 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل،اليوم الاثنين، ان مراصد الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية ظهر اليوم في الساعة ١٢:١٦:٠٨ حسب التوقيت المحلي لمدينة بعقوبة.

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