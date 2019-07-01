“بالصور” البصرة تسجل أول حالة اعتداء ضد مدير مركز امتحاني وتدريسيين ومنتسب امني من قبل طالب وذويه..!!

2019/07/01 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق سجلت البصرة أو حالة اعتداء ضد مدير أحد المراكز الامتحانية حيث يؤدي طلبة السادس الاعدادي امتحاناتهم للدور الاول.وذكرت مصادر محلية أن طالبا وذويه اعتدوا على مدير مركز امتحاني وتدريسيين بالاضافة الى منتسب امني بعد أن حاول الغش للمرة الثانية داخل القاعة الامتحانية وقام بمنعه الكادر التدريسي .

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